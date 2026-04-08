Marcha de Transportistas Hoy en CDMX: Ruta y Zona con Bloqueos por Protesta

Este miércoles, 8 de abril de 2026, se prevé una marcha de transportistas en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la ruta y zona con bloqueos por protesta en la capital del país.

Se trata de integrantes de “La Gran Familia”, y “Roedores Barrio de Tepito”, quienes buscan entregar su pliego petitorio de demandas, en el que exigen:

Condiciones laborales dignas para operadores y hombres camión.

Apoyo directo a transportistas afectados por la violencia.

Respaldo a viudas y huérfanos de trabajadores fallecidos.

Simplificación administrativa en trámites.

Condiciones más justas para la operación del transporte de carga.

Que se combata la extorsión.

Revisión de cargas fiscales, como el IEPS al diésel.

Toma en cuenta que las autoridades capitalinas esperan 4 marchas, 12 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Ruta y zona con bloqueos por protesta en CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los transportistas integrantes de “La Gran Familia” se reunirán hoy a las 9:30 horas en:

Estación “Salto del Agua”, línea 1 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Avenida José María Izazaga y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Congreso de la Ciudad de México en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Mientras que los transportistas de “Roedores Barrio de Tepito” se reunirán a las 10:00 horas en:

Monumento al General Lázaro Cárdenas del Río en Dr. Erazo No. 12, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, con destino aun desconocido.

No se descarta se unan en apoyo otras organizaciones del transporte público y privado; así como el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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Con información de N+

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