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Marchas HOY 8 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

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Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Marchas HOY 8 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Integrantes de la CNTE marchan en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 8 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 4 marchas, 12 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

  • 09:00 Horas. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 marcharán de Av. Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente Bucareli, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc con destino al edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

  • 09:30 Horas. Marcha de la estación Salto del Agua, Línea 1 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. José María Izazaga y Eje Central ‘Lázaro Cárdenas’, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Congreso de la Ciudad de México, en Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

  • 10:00 Horas. Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública y Plata y Oro A.C. marcharán de:
  • Monumento a la Revolución
  • Plaza de la Ciudadela

Con destino al Zócalo capitalino.

Cuauhtémoc

  • 10:00 Horas. El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac marcharán de la estación San Antonio Abad, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro con destino al Zócalo capitalino.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 8 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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