Trump Dice que Cese al Fuego Con Irán es Victoria Total y Completa para Estados Unidos
N+
Donald Trump dijo que acuerdo de cese al fuego con Irán es una "victoria total y completa" para Estados Unidos y señaló que uranio enriquecido de la república islámica quedará controlado, reportó AFP
COMPARTE:
El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos obtuvo una "victoria total y completa" después de acordar un cese al fuego de dos semanas con Irán, reportó la AFP.
"Victoria total y completa. 100%. Sin dudas", dijo Trump en una breve entrevista telefónica con la AFP poco después del anuncio de la tregua.
El líder estadounidense no dijo si volvería a sus amenazas originales de atacar los puentes y las plantas de energía civiles si el acuerdo fracasa.
"Lo tendrán que ver", dijo a la AFP.
"Eso quedará perfectamente controlado o yo no habría llegado a un acuerdo", respondió sobre lo que ocurrirá con el uranio enriquecido de Irán.
Trump agregó que cree que China ayudó a llevar a Irán a la mesa de negociaciones. "Escuché que sí", dijo.
Está previsto que Trump viaje a Pekín en mayo para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.
Historias recomendadas:
- Diputados Aprueban en Comisiones Plan B de Reforma Electoral de Sheinbaum
- Cometa C/2025 R3 PanSTARRS Será Visible a Simple Vista en México Estos Días de Abril
- Reportan Fuerte Carambola en Inmediaciones del Estadio Banorte en CDMX, ¿Qué pasó?
Con información de AFP
ASJ