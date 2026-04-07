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Trump Dice que Cese al Fuego Con Irán es Victoria Total y Completa para Estados Unidos

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Donald Trump dijo que acuerdo de cese al fuego con Irán es una "victoria total y completa" para Estados Unidos y señaló que uranio enriquecido de la república islámica quedará controlado, reportó AFP

Trump Dice que Cese al Fuego Con Irán es Victoria Total y Completa para Estados Unidos.

Trump Dice que Cese al Fuego Con Irán es Victoria Total y Completa para Estados Unidos. Foto: Reuters.

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El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos obtuvo una "victoria total y completa" después de acordar un cese al fuego de dos semanas con Irán, reportó la AFP.

"Victoria total y completa. 100%. Sin dudas", dijo Trump en una breve entrevista telefónica con la AFP poco después del anuncio de la tregua.

El líder estadounidense no dijo si volvería a sus amenazas originales de atacar los puentes y las plantas de energía civiles si el acuerdo fracasa.

"Lo tendrán que ver", dijo a la AFP.

"Eso quedará perfectamente controlado o yo no habría llegado a un acuerdo", respondió sobre lo que ocurrirá con el uranio enriquecido de Irán.

Trump agregó  que cree que China ayudó a llevar a Irán a la mesa de negociaciones. "Escuché que sí", dijo.

Está previsto que Trump viaje a Pekín en mayo para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.

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Con información de AFP

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