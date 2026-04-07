Reportan Fuerte Carambola en Inmediaciones del Estadio Banorte en CDMX, ¿Qué pasó?

Un fuerte accidente hoy 7 de abril de 2026 ocurrió en el Viaducto Tlalpan, muy cerca del Estadio Banorte, el cual será la sede de inauguración del Mundial de 2026; así ocurrió la carambola.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la vialidad principal a la altura de Acoxpa. En el accidente están involucradas al menos cuatro unidades, las cuales quedaron varadas en los carriles centrales con dirección al Centro.

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Por está razón, las autoridades alertaron a los automovilistas para que evitaran la zona con la finalidad de permitir que los equipos de rescate puedan llegar lo antes posible.

“Servicios de emergencia laboran en percance vial sobre Viaducto Tlalpan a la altura de calzada Acoxpa al Norte”, aseguraron.

Video: Así Se Ve Desde el Aire Caos por Carambola en Viaducto Tlalpan Esta Noche

¿Cómo ocurrió la carambola en Viaducto Tlalpan?

Los testigos refirieron que uno de los autos perdió el control y se impactó contra el muro de contención. Luego las otras unidades resultaron afectadas.

Debido a las maniobras para retirar las unidades afectadas, hay gran carga vial, la cual se extiende a varios kilómetros. La alternativa vial son los carriles laterales, pero ojo, porque debes tener mucha paciencia para salir de esa zona.

Los conductores aseguran que Viaducto Tlalpan no es una buena opción para circular esta noche, por las largas filas que hay en estos momentos.

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EPP