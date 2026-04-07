¿Quiénes son las Víctimas Mortales por "Sueros Vitaminados" en Sonora?

La aplicación de un suero vitaminado en una clínica privada de Hermosillo, Sonora, ha dejado varias víctimas mortales. Mientras las autoridades buscan al presunto médico responsable y realizan las investigaciones, las familias de 8 personas sobreviven al dolor y a la ausencia de sus seres queridos, por quienes aseguran, exigirán justicia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) está tras la pista de Jesús Maximiano "N", médico general de 65 años de edad, quien era el responsable de preparar la mezcla, administrar las sustancias, indicar la dosis para cada paciente, así como de instruir a sus colaboradores para la aplicación del “suero letal”.

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“Lo estamos buscando por homicidio culposo, por una mala praxis médica, y por supuesto que también configura una agravante por la responsabilidad médica y técnica”, puntualizó el titular de la FGJES, Gustavo Rómulo Salas Chávez.

Este doctor se ostentaba como “homeópata” y su especialidad presuntamente estaba avalada con 30 títulos en medicina expedidos en Cuba. Además, indicaba que era experto en curar “resacas” y desgaste físico.

Según las investigaciones, el doctor Jesús Maximiano “N” cobraba altas cantidades por brindar el tratamiento médico con suero vitaminado, el cual incluso podía aplicarse a domicilio. Cada dosis oscilaba entre los 500 y los mil pesos.

Ahora bien, según las indagatorias, los insumos utilizados contaban con permisos sanitarios y eran distribuidos legalmente; por ello, la línea de investigación apunta a una mala práctica en la preparación y administración de las sustancias, lo cual se atribuye directamente al sospechoso.

Por el caso de los sueros vitaminados, se han llevado a cabo diversos cateos en inmuebles vinculados con el imputado. Además, ya hay una orden de aprehensión activa en su contra, es buscado por todo el país y se emitió una alerta internacional para colaborar en su captura.

El médico responsable de los sueros vitaminados ya cuenta con 8 carpetas de investigación en su contra; sin embargo, no todas están relacionadas con decesos, sino también con personas que presentaron afectaciones a la salud; algunas de ellas se recuperaron, pero lamentablemente otras fallecieron. ¿Quiénes perdieron la vida por este “suero letal”?

¿Quiénes son las víctimas mortales de los sueros vitaminados en Sonora?

Las personas que perdieron la vida luego de la aplicación del suero vitaminado presentaron deterioro en su salud de distintas maneras. Algunos comenzaron con los síntomas días después de su aplicación; en cambio, otros prácticamente murieron de forma súbita.

No obstante, todas las personas afectadas presentaron síntomas similares después de recibir el suero vitaminado en la clínica homeopática ubicada en la colonia Jesús García, al norte de Hermosillo. Entre ellos, destacan los daños severos a órganos vitales como hígado y riñones.

Todas las personas que perdieron la vida por los sueros vitaminados refirieron a sus familiares que iban a aplicarse esta sustancia para mejorar su salud. La idea era conseguir más energía para sus actividades cotidianas.

Las víctimas acudieron a la clínica que operaba desde 2004 con la intención de mejorar el cansancio crónico, pero su vida fue interrumpida por este suero vitaminado. Ahora los familiares piden que sus casos no queden impunes y se haga justicia. Ellas son las víctimas mortales de los sueros vitaminados en Sonora:

Dinora Ontiveros

Dinora Ontiveros se aplicó el suero vitaminado el 24 de febrero. Pero días después comenzó con síntomas que la llevaron al hospital. Sus hijas contaron que se aplicó el tratamiento no por un tema de estética, más bien porque necesitaba mayor energía para enfrentar su día a día en el trabajo, así como sus enfermedades: diabetes y artritis.

No era la primera vez que acudía a ponerse una dosis de suero vitaminado. Dinora decía a su familia que le daba energía y se ponía mejor.

“El suero no se aplicaba por ningún motivo como tratamiento de belleza, como muchas personas piensan, no era por eso, se suponía que el suero te daba energía”, aseguró su hija Alejandra.

Dinora Ontiveros murió el 2 de marzo, luego de ser tratada en el hospital por un cuadro de dengue e influenza.

“A mi mamá la empezaron a tratar por dengue y por influenza, por algunos síntomas que tenía, pero los doctores, literal y textualmente, decían: ‘No tiene sentido, es atípica’”, afirmó.

Jesús Héctor Almeida Flores y Sebastián Almeida Cáñez

La muerte de padre e hijo comenzó a encender las alertas en Sonora. Ambos hombres acudieron a la clínica para aplicarse el tratamiento y sentirse mejor. Eran conocidos en su comunidad por su trabajo a favor de los animales.

Días después, Jesús comenzó a sentirse mal y terminó hospitalizado; casi al mismo tiempo, su hijo Sebastián también presentó malestares. Murieron casi de manera simultánea por el rápido deterioro de su salud. Fueron sepultados el 1 de abril, entre gritos de justicia e impotencia.

Catalina Figueroa

Catalina Figueroa, de 38 años de edad, se convirtió en la cuarta víctima mortal del suero vitaminado en Sonora. La mujer acudió al tratamiento el 1 de abril junto con otro familiar con la finalidad de combatir el cansancio que presentaban.

Después, ambos comenzaron con problemas de salud que los llevaron al hospital. Catalina no logró sobrevivir al daño que provocó el suero letal.

Su hermano Daniel exige que su caso no quede impune:

"Por eso yo insisto en que no quede impune esto, que se haga lo que se tenga que hacer, que se investigue bien todo”.

Zahid Alberto Castro Lagarda

Zahid Alberto tenía 22 años de edad y era padre de familia. Una enfermera acudió a su vivienda para aplicarle el suero vitaminado, como en otras ocasiones, el 28 de febrero. Luego de quitarse el suero, se desmayó mientras se bañaba.

Sus familiares lo trasladaron al hospital donde en primera instancia lo diagnosticaron con una deshidratación y lo dieron de alta. Zhaid dejó de ver, hablar y caminar al día siguiente. “Se desangró horas después”, contó su mamá. Lo hospitalizaron y en cada informe notificaron a la familia que su salud empeoraba. Murió el 30 de marzo.

Su familia no sabía qué ocurrió con él; fue hasta que conocieron los otros decesos que se dieron cuenta que su muerte estaba relacionada con el suero vitaminado.

Lucero del Carmen Luna Ramírez

Lucero tenía 19 años de edad. Hasta ahora es la víctima más joven confirmada por la Fiscalía. Luego de ponerse el suero vitaminado, presentó problemas de salud, por lo que fue hospitalizada.

Era una de las víctimas que las autoridades informaron se encontraba muy grave.

Víctima 7

Se encontraba hospitalizada y hoy fue confirmado su deceso por las autoridades de la Fiscalía de Sonora.

Víctima 8

Se encontraba hospitalizada y hoy fue confirmado su deceso por las autoridades de la Fiscalía de Sonora.

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