¿Quién Es el Médico Buscado por Aplicar "Sueros Vitaminados" y Matar a 6 Personas en Sonora?

La aplicación de “suero vitaminado” ha dejado 6 personas sin vida en Sonora, por lo que las autoridades ya investigan el caso y están tras la pista del médico que les aplicó la sustancia para supuestamente combatir el desgaste físico. ¿Pero quién es este doctor y qué se sabe de su experiencia?

El caso de los pacientes que perdieron la vida luego de aplicarse el tratamiento para ayudar a su bienestar ha conmocionado a toda la comunidad. Los primeros tres fallecimientos fueron reportados la semana pasada; con el transcurso de los días se sumaron otras víctimas.

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Los hechos ocurrieron en un inmueble habilitado como clínica particular ubicado en la colonia Jesús García, al norte de Hermosillo. La Clínica Medicina Biológica Regenerativa Celular operaba desde 2004 con presuntos documentos apócrifos.

Además, no solo ofrecían la aplicación de los “sueros vitaminados” que prometían un cambio verdadero en la salud de los pacientes. Debido a que la clínica ofrecía otros servicios con los que las personas podían mejorar su bienestar de manera integral, tales como:

Cirugías estéticas

Terapias

Energía de cuarzo

En Sonora, las autoridades buscan al médico que presuntamente aplicaba “sueros vitaminados” y por esta práctica han muerto 6 personas y tres pacientes más presentaron daños en su salud.

Las indagatorias por parte de la Secretaría de Salud de Sonora refieren que todos los pacientes recibieron el tratamiento por parte del mismo médico, quien se encargaba de preparar y administrar las soluciones, pero, ¿quién es este sujeto?

Video: Buscan a Médico que Aplicó Sueros "Vitaminados" y Dejó 6 Muertos en Sonora

¿Quién es Jesús Maximiano “N”, médico que aplicó el “suero vitaminado”?

El caso de las muertes por el “suero vitaminado” tiene a las autoridades en alerta. Por ello, ahora están en búsqueda del presunto responsable de estos fallecimientos. El médico que presuntamente aplicó los sueros fue identificado como Jesús Maximiano "N", médico general de 65 años de edad.

Este doctor se ostentaba como “homeópata”, cuya especialidad presuntamente la avalan 30 títulos en medicina expedidos en Cuba. Además, indicaba que era experto en curar “resacas” y desgaste físico.

Según las investigaciones, el doctor Jesús Maximiano “N” cobraba altas cantidades por brindar el tratamiento médico con suero vitaminado.

Debido a que el costo de estas sustancias oscilaba entre los 500 y los mil pesos por dosis, las cuales podían ser aplicadas a domicilio, así lo confirmó a N+, Diego Figueroa, hermano de Catalina, quien murió horas después de aplicarse el suero vitaminado.

“Se los aplicaron en casa, porque tienen esa opción de mandarte una enfermera (...) Yo vi cuando se los pusieron, 20 minutos después ella empieza a ponerse mala, se le bajó toda su presión, (presentó) vómito, con diarrea”.

El médico que aplicó los sueros vitaminados, Jesús Maximiano “N” es buscado por todo México para ser presentado ante las autoridades correspondientes por las muertes de 6 personas.



La Secretaría de Salud informó que se realizan análisis técnicos y pruebas de laboratorio, además de mantener coordinación con instancias como la Dirección General de Epidemiología y la Cofepris para dar seguimiento al caso.

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