Matan a 4 Integrantes de Autodefensa Indígena Mientras Trabajaban en Chilapa, Guerrero

Cuatro integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero - Emiliano Zapata, (CIPOG-EZ), una autodefensa, fueron asesinados en el municipio de Chilapa, en el estado de Guerrero.



Los hechos ocurrieron en la localidad de Xicotlán, perteneciente al municipio de Chilapa, cuando sujetos armados irrumpieron en una casa en construcción y abrieron fuego contra los trabajadores que estaban en el sitio.

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¿Quiénes son las víctimas del ataque?

Las víctimas fueron identificadas como Isaías Villalba Rosario, líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), así como Isaías Morales Lucas, y los hermanos Bernardino y Ernesto Hilario Ocotlán.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones policíacas, así como personal de la Fiscalía de Justicia del Estado de Guerrero (FGE) para iniciar las diligencias correspondientes.

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Disputa de grupos criminales primera línea de investigación

Este hecho ocurre en medio de la disputa que mantienen dos grupos criminales que operan en Guerrero, identificados como Los Ardillos y Los Rusos, por el control de territorio en distintos municipios del estado.



El 30 de enero pasado, una caravana del CIPOG-EZ intentó ingresar a localidades del municipio de Tecoanapa, en la región de la Costa Chica de Guerrero, para acudir a poblaciones desplazadas por el grupo delictivo de Los Ardillos.

Sin embargo, fueron atacados a disparos en la comunidad de El Terrero, evitando que incursionaran en la zona.



Lo anterior, derivó que habitantes y transportistas del municipio Juan R. Escudero y Tecoanapa realizaran un bloqueo de 7 horas en la Autopista del Sol el pasado 2 de febrero.

Las movilizaciones fueron para exigir a las autoridades detener el avance de policías comunitarios en sus localidades, acusándolos de tener vínculos con integrantes del grupo delictivo de Los Rusos.



Esta acusación fue realizada por Daniel Rosas Martínez, representante de comisarios y comunidades rurales que bloquearon la Autopista, quien fue detenido el 17 de marzo en Chilpancingo.

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