“¡Rápido!”: Captan Momento Exacto en que Sujetos en Moto Abandonan Cuerpo en Naucalpan, Edomex

Otro caso de violencia en Naucalpan, Estado de México. La cámaras de seguridad de un inmueble captó el momento exacto en el que sujetos en motocicleta abandonan un cuerpo sin vida en calles de la colonia Loma Linda. En N+ te informamos cómo hace apenas una semana, otro cuerpo fue abandonado de la misma manera en el municipio; así ocurrió el nuevo caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes 6 de abril de 2026. En las imágenes se observa cuando minutos antes de las 4:30 horas, una motocicleta circula en las inmediaciones.

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El video muestra cómo un bulto envuelto en una tela se va arrastrando en el camino. Luego se estacionan y finalmente lanzan al piso lo que trasladaban: el cuerpo de hombre sin vida.

VIDEO: Captan a Sujetos Abandonando un Cuerpo en Plena Calle este 2026 en Naucalpan; Es el Segundo Caso en Una Semana

¿Cómo abandonaron el cuerpo en la colonia Loma Linda en Naucalpan?

Momentos después, se observa cuando uno de ellos desciende de la motocicleta para esperar a otro joven que corre envuelto en una cobija.

“Ya, súbete, súbete”, le gritan.

Sin importar el peso de la manta color azul, el sujeto da un enorme salto para ocupar su lugar en la parte trasera de la motocicleta, luego hace lo propio el otro cómplice y huyen de la zona.

Los vecinos alertaron a las autoridades luego del hallazgo del hombre inconsciente, por ello, acudieron a verificar la situación y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para llevar a cabo las primeras indagatorias y posteriormente el levantamiento del cuerpo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación por este caso. De manera extraoficial se sabe que la víctima presentaba huellas de violencia.

Segundo caso en una semana

El caso de sujetos en motocicleta que abandonaron un cuerpo en la colonia Loma Bonita en Naucalpan, Edomex, se presenta una semana después de que un hecho similar ocurrió en el mismo municipio, pero en la colonia Ahuizotla.

El 31 de marzo el hallazgo de un hombre muerto provocó una intensa movilización de servicios de emergencia. Los vecinos contaron que al amanecer encontraron a la víctima y por eso pidieron ayuda. Posteriormente, se difundieron imágenes de las cámaras de seguridad de los inmuebles cercanos.

Una de ellas captó el instante en el que los sujetos en motocicleta, fingieron que la víctima era un pasajero más, incluso le pusieron un casco de seguridad. Luego lo arrojaron al asfalto y huyeron del sitio. Hasta el momento, la FGJEM no ha brindado detalles del hecho o si ya detuvieron a los presuntos responsables.

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