VIDEO: Motociclistas Abandonan Cuerpo Sin Vida de Hombre en Naucalpan; Fingían que Era Pasajero

Un video de motociclistas abandonando un cuerpo sin vida de un hombre en calles de la colonia Ahuizotla en Naucalpan, Edomex, ahora forma parte de las investigaciones para esclarecer la muerte de un joven que fue hallado con huellas de violencia este martes 31 de marzo de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, la localización del cuerpo ocurrió esta mañana cuando los vecinos alertaron a las autoridades por un hombre inconsciente en el cruce de las calles General Melchor Múzquiz y Ferrocarriles Nacionales.

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Luego del aviso, elementos de la Policía Municipal, así como de la Guardia Nacional (GN) acudieron a resguardar la zona y comenzar con las primeras indagatorias. El cadáver de un joven de aproximadamente 20 años de edad, permaneció en el lugar hasta que servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) hicieron el levantamiento.

Servicios de emergencia laborando en la zona donde hallaron al hombre sin vida. Foto: N+

Los hechos se registraron cerca de una caseta de policía, la cual según los pobladores, casi no está en funcionamiento a pesar de que la colonia Ahuizotla es considerada como insegura.

Por está razón, los vecinos han tenido que colocar sistemas de seguridad para cuidarse, al igual que a sus patrimonios. Justo las cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en el que motociclistas abandonaron el cuerpo sin vida en Naucalpan, Edomex.

VIDEO: Captan Momento Exacto en que Abandonan un Cuerpo en Naucalpan, Edomex

¿Cómo abandonaron motociclistas un cadáver en la colonia Ahuizotla en Naucalpan?

Las investigaciones por este caso que impactó a la comunidad de la colonia Ahuizotla en Naucalpan, continúan, no obstante, un nuevo indicio será clave para dar con los presuntos responsables e identificar a la víctima.

A través de redes sociales se dio a conocer el momento exacto en el que el cadáver es abandonado sobre el pavimento húmedo debido a las lluvias que se registraron durante la noche y madrugada de este miércoles.

En las imágenes captadas minutos antes de las 5:00 de la madrugada de este martes, se observan las luces blancas de un vehículo. Posteriormente, cuando se estaciona se logra apreciar que se trata de una motocicleta, en la cual viajan varias personas.

Luego se observa cómo uno de los ocupantes trata de descender y al tiempo que realiza la maniobra, la persona que viaja en medio y portaba un casco de seguridad, queda “colgando”.

Una vez que el sospechoso logró bajar comienza a jalar a la persona que aparece inconsciente, mientras que el conductor sigue a bordo del vehículo.

Sin embargo, luego de varios jaloneos el chofer también tiene que descender de la moto, ya que el cuerpo sin vida, estaba amarrado al suyo. Finalmente, dejan el cadáver sobre el pavimento, suben de nuevo a la unidad y huyen.

Hasta el momento las autoridades no han informado si ya lograron el seguimiento de cámaras para dar con los motociclistas que abandonaron el cuerpo sin vida en la colonia Ahuizotla en Naucalpan, Edomex.

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EPP