¿Qué Pasó en la Refinería de Salina Cruz? Reportan Humo en Instalaciones de Pemex en Oaxaca

Una enorme columna de humo proveniente de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, provocó alarma entre los habitantes que viven en las inmediaciones de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex); esto pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, esta tarde los servicios de emergencia fueron alertados por humo en la refinería. A través de redes sociales, se dieron a conocer videos del momento exacto en el que humo se encuentra en las instalaciones.

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“Desde distintos puntos de la ciudad se observa la fumarola de la refinería Salina Cruz”, así reportaron los pobladores.

Las imágenes rápidamente fueron difundidas entre los habitantes, quienes pidieron a las autoridades que informaran qué pasó en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca.

¿Qué pasó en la refinería de Salina Cruz hoy 31 de marzo 2026?

Luego de darse a conocer los videos del humo en la refinería de Salina Cruz, Bomberos y Protección Civil municipal, informó que se estableció comunicación con personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que se confirmó que “no se trata de una emergencia”, más bien fue una “situación operacional”.

“Se activaron los quemadores de piso, por lo que no hay incendio en la refinería”, aseguró.

En ese sentido, las autoridades refirieron que el humo visible corresponde a estos procesos y todo se encuentra bajo control.

“Se pide a la ciudadanía mantener la calma y estar atentos a la información oficial”, puntualizaron.

En tanto, el Gobierno de Oaxaca informó que se registró un ajuste operativo derivado de una variación técnica en los sistemas de control de la Planta Catalítica.

"Como medida de seguridad protocolaria, se activaron los dispositivos de desfogue (quemadores de piso), cuya función es realizar la quema de excedentes para estabilizar la presión interna", confirmó.

Añadió que las instalaciones de la refinería de Salina Cruz operan con normalidad y los sistemas de seguridad funcionaron conforme a lo establecido por los estándares internacionales.

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