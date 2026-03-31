Vinculan a Proceso a Director de Policía Municipal de Matehuala por Posesión de Drogas

El director de la Policía Municipal de Matehuala, Jorge N., fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva por presunta posesión de drogas, informó la autoridad judicial.

Te Podría Interesar: Hallan a Persona Sin Vida en Cuerpo de Agua de Soledad de Graciano Sánchez, SLP

¿Cómo fue la detención?

La captura del funcionario se realizó el pasado lunes 23 de marzo mientras se desempeñaba como comandante activo de la corporación, por elementos de la Guardia Civil Estatal.

Cabe señalar que el arresto del jefe policial coincidió con la liberación de los siete electricistas de Cárdenas, quienes habían sido desaparecidos el sábado 21 de marzo. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no ha confirmado si la detención de Jorge N. tiene relación con este hecho.

¿Qué le encontraron al director de la Policía Municipal de Matehuala?

En Matehuala, San Luis Potosí, autoridades estatales y federales detuvieron a dos personas por presunta participación en delitos contra la salud durante operativos de las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI). Pablo Ernesto “N.” fue arrestado con 29 dosis de marihuana y un vehículo, mientras que Jorge “N.”, director de la Policía Municipal, fue detenido con 52 bolsas de marihuana, 30 gramos de “cristal” y un vehículo oficial. Ambos quedaron a disposición de la autoridad competente, y las fuerzas de seguridad continuarán reforzando operativos en la región del Altiplano.

Historias Recomendadas: