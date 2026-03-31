Trabajadores de Volteo se Manifiestan por Falta de Pagos en Carretera a Villa de Reyes

Un grupo de trabajadores de camiones de volteo realizó una manifestación este martes sobre la carretera La Pitaya – Villa de Reyes, en San Luis Potosí, en protesta por la falta de pagos por parte de una empresa particular.

Te Podría Interesar: Guardia de Seguridad Golpea a Mujer y es Detenido en Hospital Central de SLP

¿Qué es lo que pasó?

De acuerdo con los inconformes, el adeudo se mantiene desde el pasado mes de noviembre, situación que ha afectado directamente su economía. Además, denunciaron que enfrentan jornadas laborales que superan las 12 horas sin recibir compensación adicional.

La protesta se llevó a cabo bloqueando parcialmente la vialidad, lo que generó afectaciones al tránsito en la zona.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil, quienes intervinieron para retirar a los manifestantes de la carretera y restablecer la circulación.

Los trabajadores señalaron que continuarán exigiendo el pago de lo adeudado y condiciones laborales justas.

Historias Recomendadas: