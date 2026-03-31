Guardia de Seguridad Golpea a Mujer y es Detenido en Hospital Central de SLP

Un guardia de seguridad privada del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, ubicado en la capital potosina, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí tras agredir a una mujer, siendo puesto a disposición de la autoridad correspondiente por el delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron al exterior del área de urgencias del nosocomio, donde agentes municipales acudieron tras recibir el reporte de una presunta riña.

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¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con versiones en el lugar, una familia usuaria del hospital señaló a un hombre quien se desempeñaba como guardia de seguridad, de haber dirigido palabras obscenas hacia una de las mujeres. Al ser confrontado por su conducta, el sujeto adoptó una actitud agresiva.

Durante el altercado, personal del hospital se aproximó para verificar la situación; sin embargo, en ese momento el presunto responsable lanzó un objeto que impactó a una de las mujeres, provocándole una lesión.

El individuo, identificado como Pedro “N”, de 31 años, fue detenido en el sitio y trasladado ante la autoridad competente para determinar su situación legal.

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