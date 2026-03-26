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Segundo Parto del Año en Vía Pública de San Luis Potosí; Mujer Da a Luz con Apoyo Policial

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Redacción: N+

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Policías municipales y paramédicos atendieron a una mujer que dio a luz en vía pública en la colonia Las Pilitas, en San Luis Potosí, siendo el segundo caso en el año.

Segundo Parto en Vía Pública en SLP

Segundo Parto en Vía Pública en SLP. Foto: N+

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Elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí atendieron el segundo parto en vía pública en lo que va del año, luego de auxiliar a una joven de 26 años en la colonia Las Pilitas.

El hecho ocurrió cuando familiares solicitaron apoyo de emergencia, ya que la mujer se encontraba en labor de parto y no pudo ser trasladada a un hospital a tiempo. Paramédicos del agrupamiento Tritón y oficiales de Guardia Municipal acudieron al lugar y aplicaron los protocolos de atención ginecológica de urgencia.

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¿Cuál es el estado de la madre y el recién nacido?

Gracias a la rápida intervención de los elementos, la bebé nació sana en el sitio. Posteriormente, tanto la madre como la recién nacida fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica, donde se reportan en buen estado de salud.

Este caso se suma a otro registrado el pasado 15 de enero, cuando una mujer dio a luz dentro de una patrulla de la Policía Municipal, luego de que el vehículo en el que era trasladada al Hospital del Niño y la Mujer presentara una falla mecánica.

Autoridades destacaron la importancia de la pronta respuesta de los cuerpos de emergencia, que permitió salvaguardar la vida de ambas en esta situación.

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