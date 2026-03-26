Segundo Parto del Año en Vía Pública de San Luis Potosí; Mujer Da a Luz con Apoyo Policial

Elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí atendieron el segundo parto en vía pública en lo que va del año, luego de auxiliar a una joven de 26 años en la colonia Las Pilitas.

El hecho ocurrió cuando familiares solicitaron apoyo de emergencia, ya que la mujer se encontraba en labor de parto y no pudo ser trasladada a un hospital a tiempo. Paramédicos del agrupamiento Tritón y oficiales de Guardia Municipal acudieron al lugar y aplicaron los protocolos de atención ginecológica de urgencia.

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¿Cuál es el estado de la madre y el recién nacido?

Gracias a la rápida intervención de los elementos, la bebé nació sana en el sitio. Posteriormente, tanto la madre como la recién nacida fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica, donde se reportan en buen estado de salud.

Este caso se suma a otro registrado el pasado 15 de enero, cuando una mujer dio a luz dentro de una patrulla de la Policía Municipal, luego de que el vehículo en el que era trasladada al Hospital del Niño y la Mujer presentara una falla mecánica.

Autoridades destacaron la importancia de la pronta respuesta de los cuerpos de emergencia, que permitió salvaguardar la vida de ambas en esta situación.

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