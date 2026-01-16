Mujer Da a Luz en Patrulla de la Policía Municipal en San Luis Potosí; Esto Sabemos

Una mujer dio a luz a su bebé a bordo de una patrulla de la Policía Municipal de la capital potosina, luego de recibir apoyo oportuno por parte de oficiales de la Guardia Municipal durante la madrugada de este día.

¿Qué es lo que se sabe del caso?

De acuerdo con el reporte oficial, la familia de la mujer se dirigía al Hospital del Niño y la Mujer cuando su vehículo presentó una falla mecánica, quedando varados en el trayecto. Ante la emergencia, solicitaron apoyo a elementos policiacos que se encontraban en la zona.

Las oficiales brindaron asistencia inmediata a la mujer, quien se encontraba en labor de parto, y apoyaron el nacimiento de una bebé dentro de la patrulla. El momento quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de la unidad.

Posteriormente, madre e hija fueron trasladadas al hospital para su valoración médica. Autoridades informaron que ambas se encuentran estables y en buen estado de salud.

