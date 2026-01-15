Carro Deportivo se Estrella en Agencia de Querétaro; Presuntamente Iba Jugando Carreras

Un vehículo deportivo, color amarillo, se estrelló contra la fachada de una agencia automotriz en el centro de San Juan del Río, luego de que su conductor presuntamente competía en velocidad con otro automóvil.

Noticia Relacionada: Unidad de Protección Civil Choca Mientras Atendía un Llamado en La Noria, Querétaro

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando ambos vehículos arrancaron a gran velocidad desde un semáforo ubicado sobre el bulevar Miguel Hidalgo, lo que provocó que el conductor del Camaro perdiera el control de la unidad.

El impacto ocasionó daños materiales, entre ellos el derribo de una luminaria y un barandal del establecimiento. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Motociclistas advierten sobre riesgos en vialidades de Querétaro

Conducir una motocicleta se ha convertido en una actividad de alto riesgo en Querétaro, debido al incremento de incidentes registrados en los últimos años. Especialistas y usuarios del transporte señalaron que, aunque el casco es el equipo básico indispensable para circular, aún hay conductores que omiten su uso, exponiéndose no solo a sanciones, sino también a lesiones graves.

Algunos motociclistas coincidieron en que la mayor amenaza no proviene únicamente de ellos, sino de otros automovilistas que no respetan los límites de velocidad ni las normas de tránsito.

Historias Recomendadas: