Confirman Aumento al Transporte Público 2026 en SLP; Esta Será la Nueva Tarifa

Redacción: N+

Autoridades estatales confirmaron un ajuste a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí, autorizado tras semanas de diálogo con concesionarios.

Aumento de Precios en Transporte Público en SLP

Hoy 15 de enero se confirmó el aumento de un peso a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí, por lo que el costo del pasaje general será de 13 pesos con 50 centavos, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El ajuste fue autorizado tras varias semanas de negociación entre autoridades y concesionarios, quienes inicialmente solicitaban que el pasaje alcanzara los 15 pesos.

¿Cuánto cuesta ahora el pasaje?

  • Tarifa general: 13 pesos con 50 centavos
  • Tarifa en prepago: 12 pesos con 50 centavos
  • Tarifa especial: 6 pesos con 75 centavos

Usuarios del transporte público expresaron su inconformidad al considerar que el aumento llega en un momento económico complicado, marcado por el encarecimiento de productos básicos y la falta de empleo, además de señalar que el servicio no presenta mejoras visibles en frecuencia y tiempos de espera.

Autoridades no informaron sobre cambios inmediatos en la calidad del servicio, por lo que usuarios pidieron mayor vigilancia y cumplimiento de los horarios por parte de las unidades.

