Confirman Aumento al Transporte Público 2026 en SLP; Esta Será la Nueva Tarifa

Hoy 15 de enero se confirmó el aumento de un peso a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí, por lo que el costo del pasaje general será de 13 pesos con 50 centavos, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El ajuste fue autorizado tras varias semanas de negociación entre autoridades y concesionarios, quienes inicialmente solicitaban que el pasaje alcanzara los 15 pesos.

¿Cuánto cuesta ahora el pasaje?

Tarifa general: 13 pesos con 50 centavos

Tarifa en prepago: 12 pesos con 50 centavos

Tarifa especial: 6 pesos con 75 centavos

Usuarios del transporte público expresaron su inconformidad al considerar que el aumento llega en un momento económico complicado, marcado por el encarecimiento de productos básicos y la falta de empleo, además de señalar que el servicio no presenta mejoras visibles en frecuencia y tiempos de espera.

Autoridades no informaron sobre cambios inmediatos en la calidad del servicio, por lo que usuarios pidieron mayor vigilancia y cumplimiento de los horarios por parte de las unidades.

