Fiscalía de Querétaro Captura a Presunto Responsable de Feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó sobre la detención de Francisco Javier “N”, señalado como probable responsable del delito de feminicidio en el municipio de San Juan del Río.

Te Podría Interesar: Mujer Muere Tras Ataque Armado; Fiscalía Investiga Feminicidio en SLP

¿Qué es lo que se sabe del caso?

De acuerdo con la dependencia, la investigación comenzó tras una denuncia ciudadana recibida el 10 de enero de 2026. Como resultado de las indagatorias, fue localizado el cuerpo de una mujer adulta en un canal de aguas pluviales, junto a la carretera estatal San Pedro Ahuacatlán–La Llave, en la comunidad de Visthá, donde peritos confirmaron la presencia de huellas de violencia.

Las investigaciones se realizaron bajo perspectiva de género e incluyeron análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas y cateos, lo que permitió identificar al presunto agresor en menos de 48 horas. La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación del Delito en el mismo municipio.

El imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para el esclarecimiento total de los hechos.

Historias Recomendadas: