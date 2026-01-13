Captan en Video a Oso Negro en Bosques de la Sierra Gorda Queretana

A través de un video difundido en sus redes sociales, el Grupo Ecológico Sierra Gorda dio a conocer la presencia de un oso negro en bosques protegidos de esta región. En las imágenes se escucha el sonido natural del animal mientras recorre la zona, confirmando su paso por el área natural.

La organización ambiental informó que este avistamiento representa el quinto registro documentado de un oso negro en la Sierra Gorda, lo que refuerza la importancia ecológica de estos ecosistemas y su papel como refugio para especies silvestres.

¿Cómo confirmaron la presencia de un oso negro en la Sierra Gorda?

Especialistas detectaron la presencia del ejemplar luego de que dos cámaras trampa fueran arrancadas de su lugar. Tras revisar el material captado por los dispositivos, se confirmó que el responsable fue el oso negro, lo que permitió validar el registro.

El Grupo Ecológico Sierra Gorda destacó que tanto los osos como los seres humanos dependen de los bosques, por lo que subrayaron la necesidad de conservar y proteger estos espacios naturales, fundamentales para el equilibrio ambiental y la biodiversidad de la región.

