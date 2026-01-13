Accidente en la México-Querétaro: Caja Seca se Desprende e Impacta Casa

Se registró un accidente vehicular esta mañana sobre la autopista federal 57, en el tramo con dirección a Ciudad de México, a la altura de El Colorado, sin que se reportaran personas lesionadas.

Una caja seca de un tráiler se desprendió de la unidad y se impactó contra una vivienda ubicada a un costado de la carretera federal México–Querétaro.

¿Qué es lo que se sabe del accidente hasta el momento?

De acuerdo con testigos, el conductor del tráiler circulaba a exceso de velocidad y, al salir de una curva con pendiente, una de las dos cajas secas que transportaba, con carga de latas de refresco, se desprendió y continuó su trayecto hasta chocar contra el inmueble.

El impacto causó daños en la vivienda, al derribar dos bardas y la estructura metálica que resguardaba a dos vehículos, los cuales resultaron dañados luego de que los muros y parte de la mercancía cayeran sobre ellos, el resto quedaron esparcidas sobre la vialidad.

No se reportaron personas lesionadas entre los habitantes del domicilio. El conductor de la unidad fue detenido para responder por lo ocurrido.

Personal del Departamento de Gestión Integral de Riesgos acudió al lugar de los hechos para evaluar los daños, identificar riesgos y establecer medidas preventivas que garanticen la seguridad de la zona y de los residentes cercanos.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las acciones correspondientes para restablecer la normalidad en el punto afectado.

