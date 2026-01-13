Muere Motociclista en Accidente en Querétaro; Iba con una Menor a Bordo

Un motociclista perdió la vida la mañana de este lunes 12 de enero tras impactarse contra la parte trasera de un vehículo mientras circulaba sobre el puente superior de Prolongación Bernardo Quintana, en su cruce con la carretera a San Pedro Mártir, en la capital queretana.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta viajaba acompañado de una menor de edad, quien presuntamente se dirigía a la escuela al momento del accidente. Tras el impacto, la menor resultó lesionada y fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes brindaron auxilio a los involucrados y confirmaron el fallecimiento del motociclista en el sitio del percance.

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro, como primeros respondientes, acordonaron la zona y realizaron el cierre de la circulación en sentido de norte a sur, lo que generó congestionamiento vehicular, principalmente para los automóviles que provenían de avenida de la Luz.

El cierre vial se mantuvo durante varias horas para permitir las labores de los servicios periciales y el deslinde de responsabilidades correspondientes.

