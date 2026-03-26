Detectan Caso de Gusano Barrenador en un Perro en Querétaro; ¿Cómo Evitarlo?

La presencia del gusano barrenador en Querétaro ya no solo afecta al ganado, pues autoridades confirmaron un caso en un perro en el municipio de Tequisquiapan.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro (SEDEA), Rosendo Anaya Aguilar, este caso fue detectado y confirmado mediante pruebas de laboratorio, lo que encendió alertas sobre el riesgo que también representa para mascotas.

El funcionario señaló que, aunque la mayoría de los casos se concentran en el sector pecuario, la detección en un perro evidencia que la plaga puede afectar a animales domésticos, especialmente si presentan heridas sin tratar.

Ante esta situación, autoridades hicieron un llamado a la población a extremar cuidados en sus mascotas, revisar constantemente su estado de salud y atender de inmediato cualquier lesión, para evitar la proliferación de larvas.

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Veterinarios llaman a revisar a mascotas ante presencia de larvas

Ante la confirmación de dos casos de gusano barrenador en el estado de Querétaro, el médico veterinario Ernesto Ramírez hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar el cuidado de sus mascotas, especialmente en la atención de heridas.

El especialista explicó que este padecimiento se origina cuando moscas depositan sus larvas en lesiones abiertas de los animales, lo que provoca que se desarrollen dentro de la piel y causen daños graves en los tejidos.

Detalló que es fundamental limpiar y tratar de manera oportuna cualquier herida, ya que la falta de atención facilita la proliferación de estas larvas, conocidas como gusano barrenador.

Asimismo, indicó que este problema es más común en animales de campo, donde las condiciones de higiene suelen ser menores, lo que incrementa el riesgo de infestación.

Finalmente, exhortó a los dueños de mascotas a revisar constantemente a sus animales y acudir con un veterinario ante cualquier signo de infección o presencia de larvas, con el fin de prevenir complicaciones en su salud.

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