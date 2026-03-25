Reportan Extracción Ilegal de Material Pétreo en la Reserva de Sierra Gorda en Querétaro

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura de actividades en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda y en la zona del semidesierto queretano, tras detectar daños ambientales derivados de la remoción de vegetación y la extracción ilegal de material pétreo.

De acuerdo con la dependencia, se identificó la afectación de una superficie de 36 mil 963 metros cuadrados por el retiro de vegetación forestal sin contar con las autorizaciones correspondientes en materia de cambio de uso de suelo e impacto ambiental, lo que generó una alteración significativa en los ecosistemas de la región.

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¿Qué es lo que se sabe del caso?

El pasado 9 de marzo, personal de la Profepa acudió a la comunidad de Pathé, en el municipio de Cadereyta, donde inició dos procedimientos administrativos tras constatar dichas irregularidades. Como medida de seguridad, se determinó la clausura del sitio para evitar mayores daños al equilibrio ecológico.

Posteriormente, el 11 de marzo, durante un recorrido de inspección en la zona de Río Adentro, en la Presa Jalpan, se detectó la extracción de material pétreo (arena) sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Esta actividad, advirtió la autoridad ambiental, puede provocar deterioro en los ecosistemas acuáticos y afectar un sitio Ramsar de alta relevancia ambiental, por lo que también se ordenó la clausura inmediata de las labores.

La Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, decretada en 1997, es considerada el Área Natural Protegida más grande del estado de Querétaro y forma parte del corredor biológico de la Sierra Madre Oriental. En este espacio convergen ecosistemas como selva baja caducifolia, bosques de pino-encino, bosque mesófilo de montaña y matorral semidesértico, que albergan una amplia biodiversidad, incluyendo especies endémicas.

Además, en 2001 fue reconocida por la UNESCO dentro del programa “El Hombre y la Biosfera”, lo que subraya su importancia a nivel internacional.

La Profepa informó que dará seguimiento a los procedimientos administrativos iniciados y mantendrá operativos de vigilancia para prevenir actividades ilegales que pongan en riesgo los recursos naturales de la región.



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