Detienen a Director de la Policía de Matehuala por Posesión de Droga; Hay Otro Detenido

En el marco de los operativos de las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), autoridades estatales y federales realizaron la detención de dos personas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en el municipio de Matehuala.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, durante labores de inteligencia y recorridos operativos, fue detenido Pablo Ernesto “N”, de 40 años de edad, a quien se le aseguraron 29 dosis de marihuana con un peso aproximado de 180 gramos, así como un vehículo tipo pickup de reciente modelo.

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¿Qué más se aseguro durante acción?

En una segunda acción, derivada de una denuncia anónima, elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, detuvieron a Jorge “N”, de 42 años, quien se identificó como director de la Policía Municipal de Matehuala. Al momento de su detención, le fueron aseguradas 52 bolsas de marihuana con un peso aproximado de 334 gramos, así como tres bolsas de “cristal” con un peso de 30 gramos, además de un vehículo oficial.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades estatales reiteraron que continuarán fortaleciendo los operativos en la región del Altiplano potosino, en coordinación con instancias federales para reforzar la seguridad en la entidad.

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