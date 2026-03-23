Matan a Dos Policías en Ataque Armado en Villa Juárez, San Luis Potosí

Dos elementos de la Guardia Civil Estatal perdieron la vida tras una agresión armada registrada en el municipio de Villa Juárez, informaron autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías fueron atacados mientras realizaban labores de seguridad en la zona, lo que derivó en un despliegue inmediato de fuerzas de seguridad.

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¿Qué acciones se implementaron tras la agresión?

Autoridades estatales activaron un operativo en el municipio, en coordinación con diversas corporaciones, con el objetivo de localizar a los presuntos responsables y reforzar la seguridad en la zona.

La corporación indicó que las acciones de búsqueda y vigilancia se mantienen activas, mientras avanzan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del ataque.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, sin embargo, el dispositivo de seguridad continúa en la región para dar con los responsables.

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