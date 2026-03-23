Localizan a los 7 Electricistas Desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

El Gobierno Municipal de Matehuala informó que las siete personas que habían sido reportadas como desaparecidas en este municipio ya fueron localizadas y se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se llevan a cabo los procedimientos correspondientes.

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¿Qué se sabe de la localización de las personas desaparecidas?

De acuerdo con información del Gobierno Municipal, los siete trabajadores son originarios del municipio de Cárdenas y habían llegado a Matehuala el pasado sábado 21 de marzo para realizar labores de construcción y electrificación. Sin embargo, se perdió comunicación con ellos ese mismo día, lo que derivó en un operativo de búsqueda por parte de autoridades estatales y federales.

Tras el reporte, se desplegó un operativo en la región del Altiplano con la participación de elementos de la Guardia Civil Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de apoyo aéreo y la instalación de un gabinete de seguridad para coordinar las acciones de localización.

Las autoridades municipales informaron que, tras ser ubicados, las personas se encuentran bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos relacionados con su desaparición.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales, y señaló que en las próximas horas se dará a conocer más información conforme avancen las investigaciones.

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