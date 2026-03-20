Confirman Dos Casos de Miasis por Gusano Barrenador en Mujeres Mayores de SLP

Autoridades de salud confirmaron dos casos de miasis en humanos en el estado de San Luis Potosí, asociados al gusano barrenador, lo que activó acciones de prevención y vigilancia sanitaria.

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¿Qué se sabe de las personas afectadas?

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, los casos corresponden a dos mujeres de 65 y 79 años, originarias de Tamasopo y San Martín Chalchicuautla, quienes presentaban enfermedades previas y lesiones en extremidades, lo que facilitó la infección.

Las muestras fueron analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, confirmando el resultado positivo.

Ante esta situación, autoridades estatales y federales reforzaron acciones de vigilancia, fumigación y difusión de medidas preventivas en municipios de la región Huasteca, donde se ha detectado la presencia del gusano barrenador.

¿Qué es la Miasis?

La miasis es una infección que ocurre cuando larvas invaden heridas abiertas o tejidos vivos, principalmente en lesiones sin atención adecuada. Entre los síntomas destacan dolor, inflamación, secreción y heridas que no cicatrizan.

El tratamiento consiste en la extracción de las larvas y la atención médica de la herida para evitar complicaciones.

Las autoridades recomendaron mantener las heridas limpias y cubiertas, así como acudir de inmediato a un servicio de salud ante cualquier signo de alerta.

Van 130 casos de gusano barrenador en SLP; refuerzan vigilancia

En San Luis Potosí se han detectado alrededor de 130 casos de gusano barrenador en ganado, principalmente en la región Huasteca, aunque también se han registrado en la zona media en municipios como Ciudad Fernández y San Ciro de Acosta. De estos, cerca de 80 ya no presentan actividad, gracias a la atención oportuna de las autoridades.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos informó que, hasta el momento, no se ha reportado la muerte de animales, mientras se mantienen acciones de vigilancia y control sanitario para evitar la propagación.

Autoridades advirtieron que el ciclo de reproducción de la mosca, que puede depositar cientos de huevos y reproducirse rápidamente, favorece la dispersión del parásito, por lo que se han reforzado las medidas preventivas en las zonas afectadas.

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