Investigan Muerte de Mujer tras Ataque Armado en Querétaro

Un intenso operativo policiaco se registró en la colonia Lázaro Cárdenas, en la capital queretana, luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego al interior de una vivienda.

De acuerdo con información oficial, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro acudieron al sitio tras el llamado al número de emergencias. En el lugar localizaron a una mujer sin vida, así como a una persona con lesiones por arma de fuego, por lo que de inmediato se activaron los protocolos correspondientes y se procedió al aseguramiento de la zona.

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¿Qué fue lo que ocurrió al interior del domicilio?

El titular de la corporación, Juan Luis Ferrusca, confirmó que la persona lesionada se encuentra detenida y bajo custodia en el Hospital General de Querétaro, donde recibe atención médica.

Asimismo, el funcionario detalló que una de las principales líneas de investigación apunta a que el detenido podría haber disparado contra la mujer y posteriormente intentado quitarse la vida; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante las indagatorias.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro ya tomó conocimiento de los hechos y será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

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