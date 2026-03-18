Joven Pierde la Vida al Entrar a Nadar a una Presa de Mompaní en Querétaro

Un joven de 18 años perdió la vida luego de ingresar a nadar en la Presa de Mompaní, donde fue reportado como desaparecido, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el masculino habría entrado al cuerpo de agua y ya no logró salir, por lo que testigos solicitaron apoyo a través de los números de emergencia.

Noticia Relacionada: Presas y Bordos No Son Aptos para Nadar, Advierten Autoridades de Querétaro

¿Cómo se llevó a cabo el operativo de búsqueda en la presa?

Al sitio acudieron elementos de Bomberos y corporaciones de rescate, quienes implementaron un operativo de búsqueda con equipo especializado en rescate acuático. Los rescatistas realizaron diversas inmersiones para tratar de ubicar al joven.

Tras varias horas de labores, el cuerpo fue localizado sin vida y posteriormente recuperado del agua.

La zona fue acordonada por las autoridades para permitir las diligencias correspondientes, mientras que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado para los procedimientos legales.

Refuerzan medidas para evitar ingreso a presas en Querétaro

Autoridades de Protección Civil en Querétaro informaron que trabajan con municipios en la colocación de señalética preventiva en presas y bordos para evitar que las personas ingresen a nadar.

El titular de la dependencia, Javier Amaya, advirtió que estos cuerpos de agua no son aptos para actividades recreativas y representan un riesgo, especialmente con el aumento de temperaturas.

Por ello, exhortó a la población a respetar la señalización y evitar ingresar, a fin de prevenir accidentes.

Historias Recomendadas: