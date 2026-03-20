Explosión en Iglesia Deja a Dos Personas Sin Vida en Mexquitic, SLP; Hay 6 Lesionados

Una explosión registrada durante una celebración en la comunidad de Contreras, en el municipio de Mexquitic de Carmona, dejó dos personas sin vida y seis más lesionadas.

El incidente ocurrió en la iglesia de San José, donde, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, se manipulaba pirotecnia, lo que provocó la explosión y daños en el inmueble.

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¿Qué es lo que se sabe de las víctimas mortales?

La primera víctima fue identificada como Armando “N”, de aproximadamente 40 años, integrante de la banda Cerro Prieto, quien perdió la vida en el lugar tras la explosión por pirotecnia ocurrida en una iglesia de la comunidad de Contreras, en el municipio de Mexquitic de Carmona.

Con este hecho, subió a dos el número de personas fallecidas, ya que una segunda víctima perdió la vida horas más tarde mientras recibía atención médica en un hospital.

El incidente, registrado durante una celebración, quedó captado en una transmisión en vivo en redes sociales, donde se observa el momento de la explosión.

De acuerdo con las autoridades, el estallido provocó el colapso de una barda del inmueble, la cual cayó sobre las víctimas.

La fiscal general del estado, Manuela García Cázares, informó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Además, dos personas más continúan recibiendo atención médica, mientras que la zona fue acordonada por autoridades para llevar a cabo las diligencias que permitan esclarecer los hechos.

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