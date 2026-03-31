Hallan a Persona Sin Vida en Cuerpo de Agua de Soledad de Graciano Sánchez, SLP

Personal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez localizó el cuerpo de una persona que había ingresado a un cuerpo de agua y no logró salir, en las inmediaciones de la colonia La Virgen.

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¿Cuánto tiempo tenía desaparecido?

De acuerdo con el reporte oficial, los trabajos de búsqueda comenzaron desde el pasado viernes, con la participación coordinada de personal de Protección Civil municipal, estatal y del Cuerpo de Bomberos. Durante estos días se realizaron recorridos y maniobras de rescate en la zona afectada.

Tras el hallazgo, las autoridades iniciarán las diligencias correspondientes para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias de su fallecimiento.

Presas de San Luis Potosí registran niveles óptimos de agua

Autoridades de San Luis Potosí reportan condiciones positivas en el almacenamiento de agua en presas, ríos y lagunas monitoreadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según los registros más recientes, presas como San José, El Peaje y El Potosino se mantienen por arriba del 70% de su capacidad, mientras que La Lajilla y La Muñeca superan el 80%. Estos niveles favorecen un escenario positivo para el suministro de agua en la entidad.

Con esta disponibilidad, se asegura el abasto para la zona metropolitana durante los próximos meses, contribuyendo a la estabilidad del suministro del vital líquido para la población.

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