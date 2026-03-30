Matan a la Maestra y Activista Indígena Reina García González en Oaxaca

La maestra ayuujk Reina García González, conocida por su docencia y activismo en la comunidad Mixe, fue asesinada en su casa en Oaxaca; sus familiares, seres queridos y colectivos exigen justicia por el feminicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, la profesora de la región mixe-ayuujk, quien era originaria de Santa María Tlahuitoltepec, fue asesinada en el inmueble localizado en la colonia Monte Albán, en el municipio de Oaxaca de Juárez, así lo informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

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“Tras el hallazgo, la FGEO activó de inmediato el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio”, confirmó.

¿Qué se sabe del feminicidio de la maestra Reina García González?

Las autoridades indicaron que, según los resultados obtenidos de los estudios científicos realizados por el personal forense de la institución, se establece que la causa de la muerte fue una hemorragia subaracnoidea derivada de un traumatismo craneoencefálico severo, el cual fue ocasionado por una lesión contundente traumática.

“Además, se detectaron signos de estrangulación mecánica manual”, refirió.

Detienen a presunta implicada en crimen

La FGEO indicó que, derivado de los actos de investigación, así como de las labores de inteligencia criminal, se obtuvieron datos e indicios suficientes para establecer la probable responsabilidad de una mujer identificada como A.D.R.L., quien fue detenida y puesta a disposición de la autoridad ministerial para definir su situación jurídica.

Hasta el momento, se desconoce la relación entre la sospechosa, así como los motivos por los que presuntamente cometió el feminicidio.

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Exigen justicia por el feminicidio

La comunidad indígena, organizaciones civiles y colectivos, han pedido a las autoridades que se realicen todas las acciones necesarias para esclarecer el caso y sancionar a los responsables.

La maestra Reina García González era conocida y muy querida en el pueblo. Debido a que toda su vida se desempeñó como docente a favor de las comunidades rurales, aprovechando que era bilingüe. Su labor más grande consistía en preservar la identidad, cultura y lengua de las comunidades indígenas.

El Observatorio de Mujeres Indígenas y Afromexicanas (Mujinaf) hizo un enérgico llamado a las autoridades estatales y federales para que den acceso a la justicia a las mujeres indígenas y este feminicidio no quede impune.

"Este acontecimiento es un reflejo de la facilidad con la que se puede privar de la vida a las mujeres, además de demostrar la permanente inseguridad, evidenciando el fracaso con el que el Estado enfrenta la violencia de género", afirmó.

Entre las exigencias, piden que la presidenta Claudia Sheinbaum, dé atención prioritaria y seguimiento a este feminicidio para lograr justicia.

"La maestra fue una mujer que creyó en la educación como herramienta para la dignificación de su pueblo. Educó a generaciones desde su lengua, su cultura y su profundo amor por la comunidad Ayuujk", enfatizó.

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EPP