Caso Diana Belén: Hallan Muerta a Rescatista de Animales; Había Denunciado Amenazas en Edomex

Diana Belén García Alfaro, rescatista de perros y activista, fue hallada sin vida en el municipio de Tultitlán, Estado de México. La víctima había denunciado agresiones, amenazas e incluso el presunto asesinato de varios de sus animales. “No quiero ser un número más”, escribió días antes de morir.

De acuerdo con los primeros reportes, la animalista identificada en redes sociales como Anaid Bel fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) el 19 de marzo; por ello, se emitió una ficha de búsqueda con el folio ODI/CUA/A/1033067/2026.

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Según la información desprendida del boletín de búsqueda, se establece que la última vez que se le vio a Diana Belén fue un día antes en inmediaciones de la colonia Sierra de Guadalupe en Tultitlán, Edomex.

Sin embargo, luego de varios días de una intensa campaña para dar con su paradero, el 25 de marzo fue hallada sin vida; así lo confirmaron rescatistas independientes.

“Luz en tu camino, compañera rescatista y activista Diana Belén. Justicia, justicia, que paguen los culpables. Es el riesgo que tenemos como rescatistas por defender a los que no tienen voz”, escribieron en redes sociales.

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¿Qué pasó con la rescatista de perros Diana Belén?

Diana Belén García Alfaro, de 37 años de edad, usaba constantemente sus redes sociales para mostrar los rescates que hacía, así como los progresos que tenían los animales que ponía a salvo.

También usaba el espacio para pedir ayuda para continuar con su activismo y, por supuesto, para alzar la voz cuando se necesitaba actuar en el auxilio de algún perro. No obstante, desde hace algunos meses comenzó a pedir ayuda porque era víctima de agresiones.

“Yo solo espero que de verdad me puedan ayudar para no terminar siendo un número más y mis perritos no terminen siendo víctimas de estos delincuentes asesinos”, compartió.

Luego, hace apenas unos días, la mujer mostró un video en el que aparecía con varias lesiones en el rostro. Además, señaló que varios de sus animales fueron asesinados, presuntamente envenenados.

“Me la mataron y nadie nos ayudó, porque pensaron que yo mentía, que yo solo quería lucrar y miren, yo decía la verdad y uno más; ya van tres”, indicó.

Diana Belén inició un proceso legal ante la Fiscalía Edomex desde el 14 de noviembre de 2024. La predenuncia con el número de control interno CAJ/CAT/00/CAT/184/119207/24/11 ya estaba en marcha y le daba seguimiento.

Ahora activistas, compañeros y comunidad exigen justicia y piden que se detenga a los presuntos responsables de este crimen.

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EPP