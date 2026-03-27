Desde Leones hasta Mapaches: Reubican 29 Animales de Zoológico Clandestino en Ocoyoacac, Edomex

Un intento de robo puso a la luz un predio conocido como “El Zoológico”, debido a que en él resguardaban felinos exóticos y otros animales silvestres en la comunidad de San Pedro Cholula, Ocoyoacac, Edomex. Ahora, estas especies ya se encuentran bajo el cuidado de las autoridades.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), participó de manera coordinada con autoridades federales y estatales para llevar a cabo acciones para la contención, manejo y reubicación de 29 ejemplares de vida silvestre.

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Lo anterior, porque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó el aseguramiento del predio en el marco de una investigación por diversos delitos.

“Solicitó la intervención de autoridades ambientales para verificar el sistema de marcaje, estado físico y de salud, así como las condiciones de los ejemplares y garantizar su adecuado resguardo”, informó.

Por esta razón, entre el 18 y 23 de marzo, se llevó a cabo el operativo para la valoración, contención y traslado de los ejemplares.

“Se atendieron ejemplares de distintas especies, principalmente felinos, los cuales fueron evaluados en cuanto a su estado físico, condiciones de salud y sistema de marcaje, a fin de determinar el destino más adecuado”, puntualizó.

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¿Qué pasó con los animales del zoológico clandestino en Ocoyoacac?

Las autoridades indicaron que hasta el momento no se han presentado las autorizaciones y documentos que acrediten la legal procedencia de los ejemplares ni la legal operación del recinto.

De hecho, la mayoría de los animales no cuentan con sistema de marcaje, el cual es indispensable para identificar de manera individual a cada ejemplar. Este sistema sirve para llevar un registro preciso de su salud, genealogía, comportamiento y alimentación.

“El dueño de la propiedad se encuentra detenido”, confirmaron.

Además de esas irregularidades, se detectó que las áreas de confinamiento no contaban con las condiciones básicas para garantizar el bienestar ni la seguridad adecuada para prevenir riesgos.

“La reubicación se realizó de manera gradual en instalaciones autorizadas que cuentan con las condiciones necesarias para su manejo, resguardo y atención especializada”, puntualizaron.

Los ejemplares han recibido los cuidados y atenciones médicas iniciales, y su estado de salud es considerado de regular a bueno hasta el momento. Entre los ejemplares reubicados se encuentran las siguientes especies:

2 jaguares (hembra y macho)

12 leones africanos (6 hembras y 6 machos)

8 tigres de Bengala (6 hembras y 2 machos)

2 mapaches (hembra y macho)

Un ligre (hembra)

Un coyote (macho)

2 lobos canadienses (hembra y macho)

Un papión sagrado (macho)

Ahora se dará seguimiento al estado de salud de los ejemplares reubicados, mediante visitas de verificación en los sitios de destino, a fin de garantizar su bienestar.

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