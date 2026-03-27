Camión con Pirotecnia Explota Durante Peregrinación en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

La explosión de un camión con pirotecnia durante una peregrinación en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, provocó una intensa movilización de servicios de emergencia; esto pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la procesión en honor al Señor del Calvario por calles del barrio de María Auxiliadora. Las autoridades fueron alertadas por el fuerte estallido.

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“La rápida y coordinada respuesta de los cuerpos de auxilio permitió controlar de manera oportuna una explosión de pirotecnia”, informó el Ayuntamiento.

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¿Cómo ocurrió la explosión del camión con pirotecnia?

Según las autoridades de Protección Civil de San Cristóbal de las Casas indicaron que la peregrinación partió del crucero Zacualpa, cercano al Zoológico San José, con destino a un domicilio en la colonia Montes Verdes.

Fue entonces cuando un camión tipo trocero, que formaba parte de un contingente de siete vehículos que transportaban follaje, sufrió una explosión derivada del material pirotécnico que llevaba a bordo.

Por está razón, elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, Tránsito y Guardia Estatal activaron los protocolos de atención.

En el lugar brindaron auxilio a los lesionados y aseguraron la zona. Se reportaron dos personas lesionadas, una de ellas fue identificada como Eduardo Antonio “N”, de 44 años, quien sufrió quemaduras y lesiones.

En tanto, la otra persona es un menor de edad quien tiene heridas leves; ambos fueron trasladados al Hospital de Las Culturas, donde se reportan estables.

Debido a la explosión del camión con pirotecnia en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, varios inmuebles aledaños sufrieron daños, principalmente en los cristales y fachadas.

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