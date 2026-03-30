Camioneta Explota Sobre la México-Pachuca en Edomex y Mueren los Ocupantes: ¿Quiénes Eran?

Una camioneta explotó cuando circulaba por la carretera México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México, luego de haber salido presuntamente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Los ocupantes murieron, ¿quiénes eran?

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de color negro circulaba por la vialidad, y fue a través de redes sociales, que se dio a conocer el momento exacto del estallido.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Reforma Hoy? Hombre Cae de Piso 21 de Hotel en Colonia Tabacalera en CDMX

En las imágenes se observa cuando la camioneta viajaba de manera normal, cuando de pronto explota y el fuego envuelve la unidad.

Asimismo, el video muestra cómo de pronto se apagan las llamas y posteriormente el vehículo pierde el control. Zigzagueó en varias ocasiones, incluso en algunas se sube a los espacios para dividir los carriles. Finalmente se sale de la México-Pacucha y se estrella en una zona comercial.

Video: Camioneta Explota en la México-Pachuca en Tecámac, Edomex

¿Quiénes eran las víctimas de la explosión de una camioneta en la México-Pachuca?

Los servicios de emergencias fueron alertados por el accidente en la México-Pachuca, donde la camioneta tipo Toyota Tacoma explotó. Una vez que acudieron a verificar la situación, hallaron a dos personas inconscientes.

Luego se confirmó que los dos hombres ya no contaban con signos vitales. Las autoridades señalaron que las víctimas son originarias de Sinaloa y habían salido del AIFA.

La secretaria general de Gobierno de la entidad, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que se desconocen las causas de la explosión de la camioneta en la México-Pachuca, por lo que el caso ya se investiga.

Además, refirió que las víctimas mortales fueron identificadas como Humberto “N” y otros sujeto conocido como “El Payín”. Este último es identificado como un presunto operador criminal con vínculos en Sinaloa, no obstante, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre su identidad o sus nexos en hechos delictivos.

Historias relacionadas:

EPP