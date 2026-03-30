¿Qué Pasó en Reforma Hoy? Hombre Cae del Piso 21 de Hotel en colonia Tabacalera en CDMX

La caída de una persona desde un edificio ubicado en inmediaciones de avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, ha provocado la movilización de servicios de emergencia en la CDMX. ¿Qué pasó?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la colonia Tabacalera, por lo que testigos solicitaron de inmediato la presencia de las autoridades por una persona lesionada.

Noticia relacionada: Mujer Muere tras Caer del Piso 12 de la Torre Reforma Latino, en CDMX

Al sitio identificado como un hotel llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), donde tomaron conocimiento de que la persona lesionada ya no contaba con signos vitales.

¿Cómo ocurrió la muerte del hombre?

Según las primeras indagatorias, el hombre presuntamente era huésped del hotel y se encontraba en el piso 21 con sus maletas. Los testigos refirieron que saltó y cayó en el lobby.

"Se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes", confirmaron las autoridades.

Esta no es la primera vez que una persona pierde la vida al caer de un edificio ubicado sobre avenida Paseo de la Reforma. El hecho más reciente se registró el 19 de marzo, cuando una mujer, de entre 35 y 40 años, murió luego de caer al vacío desde el piso 12 de la Torre Reforma Latino.

El caso se hizo viral en redes sociales, sobre todo, porque entre las pertenencias de la víctima se halló un gafete, el cual la acreditaba como empleada de dicho edificio. La credencial azul con el nombre de Paula Emilia “N”, sería un dato clave para localizar a sus familiares o amigos.

Historias recomendadas:

EPP