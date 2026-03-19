Mujer Muere tras Caer del Piso 12 de la Torre Reforma Latino, en CDMX

Durante una manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una mujer, de entre 35 y 40 años, murió luego de caer al vacío desde el piso 12 de la Torre Reforma Latino, en la Ciudad de México. El caso se hizo viral en redes sociales y las autoridades capitalinas difundieron una tarjeta informativa.

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Video. Mujer Muere tras Caer de una Gran Torre en Reforma, CDMX

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de una mujer que, al parecer, se lanzó desde un balcón de un edificio localizado en la avenida #PaseoDeLaReforma y casi esquina con la calle #Belgrado, en la colonia #Juárez, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, la cual perdió… pic.twitter.com/KI2gmtlelY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 19, 2026

En el breve texto, se precisó que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomó conocimiento de una mujer que, al parecer, se lanzó desde un balcón de dicho edificio localizado en la avenida Paseo de la Reforma y casi esquina con la calle Belgrado, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes.

¿Qué se sabe de la mujer que murió al caer de un edificio en Reforma?

Una mujer murió al caer de un edificio en Paseo de la Reforma; luego de que la víctima se precipitó sobre la cinta asfáltica, acudió la patrulla de sector con apoyo de una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Curiosos no daban crédito a la altura de la que cayó una mujer de un edificio en Paseo de la Reforma, en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Las autoridades reportaron que el personal médico realizó la valoración de la paciente femenina de aproximadamente 35-40 años, y corroboraron la ausencia de signos vitales.

De inmediato se acordonó el lugar y el cuerpo sin vida fue cubierto con una sábana. Los servicios periciales enviaron a personal para el procesamiento del lugar. Mientras continúan las investigaciones, por varios minutos permanecieron los servicios de emergencias en el lugar del incidente.

Gafete sería indicio clave para identificación

Las autoridades capitalinas no han revelado la identidad oficial de la mujer que murió al caer de una altura de más de 10 metros de altura de un edificio en Paseo de la Reforma.

Autoridades acordonaron la zona donde quedó tendido el cuerpo de una mujer en el asfalto, luego de caer de un edificio en Paseo de la Reforma. Foto: Cuartoscuro

Pero de forma extraoficial, entre los objetos de la víctima, se halló un gafete azul con el nombre de Paula Emilia “N”, lo que sería un dato clave para localizar a sus familiares o amigos.

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Con información de N+

HVI