¿Quién es Apolo dos Santos, Influencer Asesinado Luego de Pelea con su Exnovio?

Apolo dos Santos, influencer, creador de contenido y modelo, fue asesinado luego de una pelea con su exnovio. Su muerte ha conmocionado a los usuarios de redes sociales, pero, ¿qué ocurrió con él y qué tipo de publicaciones hacía?

De acuerdo con los primeros reportes, el joven de 28 años de edad perdió la vida luego de una riña con su expareja el fin de semana en la ciudad de Paiçandu, cerca de Maringá, en el estado de Paraná, Brasil.

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Las investigaciones refieren que Apolo llegó en motocicleta a la vivienda de su exnovio. Luego irrumpió en el domicilio, ya que presuntamente no aceptaba el fin de su relación sentimental.

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¿Cómo murió Apolo dos Santos?

Esto provocó que ambas personas discutieran y posteriormente se registraran agresiones físicas. La expareja trató de refugiarse en un baño ante el temor de una escalada mayor de violencia.

Sin embargo, Apolo dos Santos logró derribar la puerta para continuar con las agresiones. Fue en ese momento que un familiar de la expareja del influencer se percató del ataque.

El abuelo de 81 años de edad tomó una escopeta y disparó al influencer. Apolo trató de salir del inmueble, pero finalmente se desplomó en el patio y quedó inconsciente. Momentos después, los servicios de emergencias confirmaron su fallecimiento a causa de una lesión a la altura del pecho.

En tanto, el adulto mayor fue detenido por la Policía Militar por el delito de homicidio; no obstante, su situación jurídica podría cambiar, ya que se evalúa si actuó en legítima defensa de un tercero; las investigaciones continúan.

¿Quién era Apolo dos Santos?

Apolo dos Santos era un influencer o creador de contenido con más de 50 mil seguidores. Sus publicaciones se enfocaban en mostrar su estilo de vida saludable, viajes y paisajes hermosos. Era originario de São Paulo y tenía poco tiempo de haberse mudado a la región de Maringá.

Además, Apolo dos Santos era conocido por crear contenido para adultos, por lo que en algunas de sus redes promocionaba su contenido en plataformas como OnlyFans y Privacy, este último muy popular en Brasil.

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