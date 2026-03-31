Inician Proceso Penal contra Hernán “N” por el Delito Desaparición Forzada en Tabasco

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) cumplimentó la orden de aprehensión y presentó ante la autoridad judicial a Hernán “N”, como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas. ¿Qué ocurrirá con él?

De acuerdo con los primeros reportes, se realizó la audiencia de formulación de imputación, por lo que el Fiscal del Ministerio Público presentó los datos de prueba en su contra ante el Juez de Control.

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Durante la audiencia, el equipo de defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica.

“Debido a la naturaleza del delito, el Juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el detenido permanecerá en el centro de reinserción social”, aseguró la Fiscalía de Tabasco.

Se prevé que la continuación de la audiencia se realice el próximo sábado 4 de abril.

Video: Hernán "N": Cumplimentan Nueva Orden de Aprehensión en su Contra ¿Cuál Es el Delito?

¿Por qué acusan a Hernán “N” de desaparición forzada en Tabasco?

Este lunes la Fiscalía de Tabasco informó que se cumplimentó una orden de aprehensión fue cumplimentada en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "El Altiplano", en el Estado de México, donde el exfuncionario, acusado de liderar el grupo criminal La Barredora, se encuentra preso.

Lo anterior porque luego del análisis de los datos de prueba presentados, un juez dictó el mandamiento judicial.

Hasta el momento, de acuerdo con las investigaciones y los antecedentes de esta caso de desaparición forzada, se han derivado la emisión de 19 órdenes de aprehensión, de las cuáles 10 personas ya están vinculadas a proceso, explicaron las autoridades.

Hernán “N”, conocido como “El Comandante H”, fue detenido en septiembre de 2025 en Asunción, Paraguay. El exsecretario de Seguridad de Tabasco es señalado de encabezar un grupo criminal conocido como "La Barredora".

Dicha célula delictiva está vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Por lo tanto, es acusado de delincuencia organizada por presuntamente operar una red criminal desde su despacho. Igual enfrenta cargos de secuestro y extorsión.

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