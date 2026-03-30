Vinculan a Proceso a Osmar "N" por Feminicidio de 2 Maestras en Colegio Makárenko en Michoacán

El asesinato de dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ocurrido la semana pasada conmocionó al país. Este 30 de marzo de 2026, se definió la situación jurídica de Osmar “N”, alumno de 15 años de edad, quien disparó contra las docentes.

El adolescente fue presentado ante la Autoridad Judicial, luego de que la semana pasada solicitó la duplicidad de término con la finalidad de obtener más tiempo para conseguir pruebas o indicios a su favor.

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Durante la audiencia, la cual fue a puerta cerrada por tratarse de un menor de edad, en el Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes ubicado en Morelia, se determinó que Osmar “N" fue vinculado a proceso.

El Tribunal Superior de Justicia de Michoacán informó que un juez especializado en justicia penal para adolescentes, vinculó a proceso penal a Osmar “N”, estudiante de 15 años, por el delito de feminicidio, luego de que asesinara a dos profesoras de la escuela preparatoria, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

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¿Cómo fue el ataque a las maestras en Michoacán?

El 24 de marzo Osmar “N” de 15 años de edad tomó un rifle de asalto de su casa y lo escondió en un estuche de guitarra, después se dirigió a su escuela la reparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas Michoacán.

Según las investigaciones, el menor de edad atacó de forma directa a las maestras María del Rosario y Tatiana, de 36 y 37 años respectivamente. Una de ellas estaba en la entrada de la escuela, la otra víctima trató de esconderse detrás de un mostrador; ambas perdieron la vida. Osmar “N” llevaba 67 proyectiles, de los cuales detonó 27.

Según la versión de testigos, estudiantes y un trabajador de la escuela sometieron al agresor y lo amarraron con una cuerda, mientras llegaba la policía.

Tatiana Madrigal Bedolla fue despedida en una ceremonia privada. Mientras que los servicios funerarios de María del Rosario Sagrero Chávez fueron en el municipio de Arteaga, Michoacán. Las familias de las víctimas exigen que el menor sea juzgado como adulto.

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