Asesinato en Edomex Hoy: Dejan Cadáver con Signos de Violencia en Naucalpan

Otro hecho de violencia se registró la mañana de hoy, 31 de marzo de 2026, en el Estado de México (Edomex): un hombre fue asesinado en el municipio de Naucalpan.

El suceso ocurrió en la colonia Ahuizotla, donde se localizó el cuerpo de una persona con signos de violencia, por lo que elementos de la Guardia Municipal y de la Guardia Nacional desplegaron de inmediato un operativo de seguridad.

Video relacionado: Diana Belén: ¿Qué se Sabe del Asesinato de la Rescatista de Perros en Tultitlán, Edomex?

¿Qué ocurrió en Naucalpan?

De acuerdo con los primeros reportes y versiones de vecinos, personas fueron a dejar el cadáver en la calle General Melchor Múzquiz, esquina con Ferrocarriles Nacionales.

El cuerpo fue encontrado cerca de una caseta de policía, aunque los pobladores señalaron que ese módulo casi no funciona.

Asimismo, en el sitio se pudieron apreciar varias cámaras de videovigilancia, que podrían servir para las investigaciones de las autoridades.

Noticia relacionada: Matan a la Maestra y Activista Indígena Reina García González en Oaxaca.

Resguardo policial

Al sitio llegaron varias unidades de la Guardia Municipal y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la escena.

También se solicitó la presencia de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para el levantamiento del cuerpo, las diligencias en la zona e inicio de las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que los vecinos de la colonia Ahuizotla indicaron que este hecho de violencia se sumó a otros dos que ocurrieron en el último mes, con asesinatos de personas en calles aledañas.

Ante ello, acusaron falta de seguridad y de patrullajes en esta área del municipio de Naucalpan.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb