Luna Rosa 2026: ¿Cuándo y a Qué Hora se Podrá Ver en Abril?

La Luna Llena de abril se aproxima y nuevamente será llamada Luna rosa, un nombre tradicional que no tiene que ver con su color, y en N+ te decimos cuándo y a qué hora habrá mejor visibilidad del satélite terrestre.

Será la primera Luna Llena de la primavera que comenzó hace más de una semana en el hemisferio norte de la Tierra.

El nombre de la Luna rosa proviene de los pueblos nativos de América del Norte, quienes nombraban cada Luna Llena según eventos de la naturaleza o del ciclo agrícola.

La Luna de abril la asociaron con la llegada del equinoccio de primavera y la floración de plantas silvestres de tonos rosados, como el musgo rosa (phlox), que aparecen en esta temporada.

El fenómeno de "cambio de color" ocurre porque la luz pasa por la atmósfera y ahí se "filtra", es decir, se bloquean los tonos más claros y se dejan ver con más fuerza los rojos y anaranjados.

Video: ¿Qué es la Luna Rosa y Qué significa?

¿Cómo llamaban la Luna de primavera las tribus de Norteamérica?

Agunas tribus asentadas en lo que hoy es Estados Unidos asociaban la Luna rosa de abril con nombres parecidos, según un recuento de la revista National Geographic.

Oglala: luna de la hierba roja que aparece, ligada al rebrote primaveral.

Choctaw: luna de la mora, por la aparición de frutos.

Apaches: luna de las hojas grandes, por el crecimiento de la vegetación.

Algonquinos: luna del deshielo, asociada al fin del invierno.

Winnebago: luna de la siembra del maíz, vinculada al calendario agrícola.

Dakota: luna de cuando los arroyos vuelven a ser navegables, por el deshielo.

En tanto, los Celtas de lo que hoy es Europa occidental, como Irlanda y Reino Unido, la llamaban luna de los brotes, la semilla y el crecimiento, asociada a la primavera. Mientras que en el hemisferio sur del planeta, las personas vinculan esta Luna con la temporada de la cosecha y del maíz.

¿Cuándo y a qué hora ver la luna rosa?

La Luna estará llena entre el 1 y 3 de abril, de acuerdo con las previsiones astronómicas. Y a partir de este último día entrará en fase menguante hasta el 16 de abril.

Es decir, los primeros días del mes el satélite natural alcanzará mayores puntos de luminosidad. Pero se espera que esté más resplandeciente la madrugada del 2 de abril.

Ahora bien, el color rosa podrá verse justo al atardecer, aproximadamente entre las 18:45 y 19:15 horas, tiempo del centro de México. En esos momentos, cuando se asome en el horizonte, se verán tonos anaranjados o ligeramente rosados en la Luna. Hacia las 20:00 horas, alcanzará su punto máximo y se verá más brillante, aunque sin matices cálidos.

Entre el 3 y el 16 de abril, la parte iluminada de la Luna estará orientada hacia el este, si se observa desde el hemisferio norte, y disminuirá cada día, hasta volverse no visible durante la fase de Luna Nueva.

Fases lunares de abril 2026

Luna Llena el 2 de abril

Cuarto Menguante el 10 de abril

Luna Nueva el 17 de abril

Cuarto Creciente el 24 de abril

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