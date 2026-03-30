¿Quién es Francisco Beltrán, “El Payín”, Que Murió Tras Explosión Sobre la México-Pachuca?

Francisco Beltrán, alias "El Payín", ha sido identificado como un presunto operador criminal originario de Sinaloa, quien murió tras explotar la camioneta en la que viajaba mientras circulaba en Tecámac, Estado de México, tras salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). En N+ te presentamos el perfil de quién era.

Noticia relacionada: Camioneta Explota Sobre la México-Pachuca en Edomex y Mueren los Ocupantes: ¿Quiénes Eran?

Francisco Beltrán, “El Payín”, era originario de Sinaloa.

Se le vincula como "presunto operador criminal" ligado a estructuras delictivas de Sinaloa.

VIDEO: Camioneta Explota en la México-Pachuca en Tecámac, Edomex

• Los reportes oficiales indican que Francisco Beltrán falleció en este hecho junto a otra persona identificada como Humberto Rangel Muñoz.

• Las autoridades analizan si la explosión fue producto de un ataque directo o una activación accidental de algún artefacto dentro del vehículo.



Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI