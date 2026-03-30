Este 30 de marzo se han presentado nevadas en varios puntos de México. Para no pocas personas, la gran duda es si es normal que nieve en primavera. Aquí la respuesta.

Varias cumbres y zonas serranas de México presentaron nieve el 30 de marzo.

presentaron el 30 de marzo. Para que se forme la nieve, los ingredientes indispensables son humedad y frío.

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Nieva en México en plena primavera

El Ajusco, el volcán Popocatépetl, el Iztaccihuatl y la sierra de El Nayar, en Nayarit: estas cumbres y zonas montañosas se cubrieron de nieve el 30 de marzo del 2026. Aunque el fenómeno entregó varias imágenes de postal, no pocos se preguntan si es normal que se presente este fenómeno en plena primavera.

En su reporte extendido de 96 horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mencionó la posible caída de aguanieve en varias zonas altas, así como el descenso en las temperaturas en el centro y occidente del país. Al respecto, el organismo, que pertenece a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mencionó entre otras causas la “inestabilidad atmosférica”.

¿Cómo se forma la nieve?

Para entender el fenómeno, primero debemos entender cómo se forma la nieve y qué circunstancias se necesitan para que aparezca. Aunque la lluvia es un fenómeno que aún tiene muchas interrogantes, sabemos que para que se forme una posible precipitación se necesita un punto de condensación, es decir, una partícula (que puede ser polvo o sales) alrededor de la cual se asientan las gotas.

Pero la humedad es solo uno de los ingredientes de la nieve. El siguiente paso para que haya una nevada es, sin duda alguna, un clima frío. El gran malentendido recae en dónde debe presentarse esa temperatura.

Al respecto, el Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo de Estados Unidos explica que las bajas temperaturas deben presentarse en la atmósfera: “Para que nieve, debe haber humedad en la atmósfera. Las tormentas de nieve también dependen en gran medida de la temperatura, pero no necesariamente de la temperatura que sentimos en el suelo”.

Video: Así se Ve el Ajusco Cubierto de Nieve desde CDMX | En Vivo

Según el centro, que pertenece a la Universidad de Colorado en Boulder, la temperatura en la superficie determinará, más bien, cuánto durará la nieve tras haber caído. Para que haya nieve, por regla general, se necesita una temperatura máxima de 5 grados centígrados:

“Si la temperatura del suelo es igual o inferior al punto de congelación, la nieve llegará al suelo. Sin embargo, la nieve también puede llegar al suelo cuando la temperatura del suelo es superior al punto de congelación si las condiciones son las adecuadas”.

¿Es normal que caiga nieve en primavera en México?

Las nevadas en zonas altas de México durante la primavera no son necesariamente “anormales”. Tampoco deben atribuirse directamente a la inestabilidad provocada por el cambio climático.

Esta duda suele presentarse en varios países de Europa, así como en zonas de Estados Unidos, donde puede llegar a nevar en abril. En la mayoría de estos casos, los climatólogos responden: “Es infrecuente, pero no extraño”. Estas precisas palabras usó el especialista Paul Kocin, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), al sitio Climate Central, cuando se le preguntó sobre las nevadas en primavera en Estados Unidos.

Hay que tomar en cuenta que los efectos de la primavera no son inmediatos y la subida en la temperatura se da de forma gradual a medida que avanza la temporada y se acerca el verano. Ante la inestabilidad del clima en esta época del año, pueden reunirse los ingredientes de una nevada. Es improbable, pero no imposible.

Dicho de otra forma, el refrán de las abuelas bien podría ser avalado por los meteorólogos: febrero loco y marzo otro poco.

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