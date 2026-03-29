Primavera se Viste de Blanco: Inusual Nevada Sorprende en la Sierra de Nayarit

En plena primavera cayó una nevada en la sierra de Nayarit, fenómeno que sorprendió a los habitantes de la comunidad Linda Vista, en el municipio de El Nayar. Los pobladores reportaron la presencia de nieve cubriendo caminos, cerros y viviendas, lo que creó un paisaje poco común tanto para el estado como para la temporada.

Aunque el estado de Nayarit se caracteriza principalmente por un clima cálido, especialmente en zonas costeras, en regiones montañosas como la Sierra del Nayar —parte de la Sierra Madre Occidental— pueden presentarse condiciones más frías debido a su altitud, que oscila entre los 2,000 y 2,500 metros sobre el nivel del mar.

Nevada Sorprende en Primavera en la Sierra de Nayarit, El Nayar

¿Por qué nevó en Nayarit?

Aun así, las nevadas siguen siendo eventos poco frecuentes y generalmente asociados a invierno, por lo que su aparición en primavera resulta particularmente inusual.

Este tipo de fenómenos puede estar relacionado con la llegada tardía de frentes fríos o tormentas invernales que interactúan con humedad en la atmósfera. Estos sistemas pueden provocar descensos bruscos de temperatura y generar nieve incluso fuera de temporada, especialmente en zonas elevadas.

Así se pintó de blanco el paisaje en El Nayar. Foto: Captura de pantalla N+

En años anteriores, eventos similares en la región han sido atribuidos precisamente a la influencia de frentes fríos intensos. Además, la primavera es una estación de transición caracterizada por una alta variabilidad climática, donde pueden coincidir masas de aire frío y cálido, generando condiciones inestables. Este contraste favorece fenómenos atípicos como nevadas tardías.

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