¿Qué Pasó Hoy en la Autopista México-Pachuca Dirección Indios Verdes?

Se registraron dos accidentes la tarde de hoy, domingo 29 de marzo 2026, en la autopista México–Pachuca. En el primero, el cual sucedió al cruzar la caseta de Ojo de Agua, una camioneta terminó impactada en contra de un muro de contención.

Asimismo, se informó de un segundo incidente registrado en el sentido contrario de la vialidad. En este se vio involucrado un vehículo blanco.

Por estos accidentes viales, se registra carga vehicular y tránsito lento en la zona. El C5 del Estado de México indicó que se presentó un asentamiento vial sobre la Autopista México-Pachuca km 20, a la altura de la col. Nuevo Laredo, en el municipio de Ecatepec de Morelos, afectando ambos sentidos.

Por ello, recomendó tomar vías alternas. Puedes optar por:

Vía Morelos

Autopista Urbana Siervo de la Nación

Accidente en la autopista México-Pachuca deja dos muertos

Durante la madrugada de este domingo se registró otro incidente vial en la autopista México-Pachuca. Tres vehículos chocaron a la altura del municipio de Tecámac.

El saldo del fatal incidente fue de dos personas muertas y al menos 9 personas lesionadas, de acuerdo con autoridades locales.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 34+190, en colonia Villas del Real. Un vehículo de la marca BMW de color blanco impactó por la parte trasera a una camioneta de la marca Nissan, tipo Urvan, de la ruta Unión Independiente de Transportes de Ecatepec grupo Morelos S.A. de C.V., la cual volcó; además de otra camioneta Ford, tipo transit, de color blanco, la cual también volcó.

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