FGR Asegura Más de 2 Millones de Litros de Hidrocarburo y Vehículos en Cateo en Reynosa

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró alrededor de dos millones 189 mil litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en Reynosa, Tamaulipas, como parte de una investigación por almacenamiento ilícito de combustible.

La acción se derivó de un Informe Policial Homologado (IPH) presentado por elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes, tras una denuncia anónima, ubicaron un predio donde presuntamente se resguardaba hidrocarburo de forma ilegal.

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Aseguran vehículos para gran almacenamiento

Con estos elementos, el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo de un juez la orden de cateo correspondiente. Durante la diligencia, las autoridades aseguraron, además del combustible, 49 frac tank (tanques de almacenamiento industriales), 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico y un cubitanque.

Parte de los vehículos asegurados en el operativo. Foto: FGR

El inmueble y los bienes decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Aseguran contenedores tipo industrial como parte del operativo. Foto: FGR

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridades estatales y personal especializado de Pemex.

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