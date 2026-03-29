No Se Ha Podido Confirmar que Restos Hallados Sean de Hijo de Ceci Flores, Madre Buscadora

Ceci Flores, madre buscadora, dio a conocer este domingo que, debido al estado de los restos hallados, que posiblemente sean de su hijo Marco Antonio, no se han logrado resultados positivos de ADN que permitan confirmar de manera oficial la identidad.

A través de un mensaje en redes sociales, la activista dio a conocer que, debido al tiempo en que los restos estuvieron expuestos y las condiciones en las que fueron encontrados, se ha dificultado la obtención de un perfil genético concluyente.

Video: Ceci Flores Habla Sobre la Localización de los Restos de su Hijo

Indicó que conoce el tiempo, cuidado y precisión que requiere este proceso científico, por lo que ella y su familia se encuentran a la espera de los resultados algunos días más.

"Voy a ser paciente, he esperado casi siete años. Creo que unos pocos días más no deben desgastar mi vida, debo de mantenerme firme, de pie. Sigo en la lucha por recuperar los demás restos porque, como lo comentaba desde el principio, no es ni la mitad de mi hijo y yo sigo sufriendo esto, que por lo menos merezco un hijo completo, no un hijo a medias", dijo Ceci Patricia Flores.

"He luchado mucho por mi hijo, he ayudado a miles de personas a volver a casa, vivos y muertos, y creo que por todo lo que he hecho, lo mínimo que merezco es un hijo completo", agregó.

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"Muy pocos días faltan para que vuelva mi hijo a casa"

La madre buscadora reconoció la labor de las autoridades estatales, que fueron las que realizaron la investigación y el operativo para localizar los restos que presuntamente son de Marco Antonio, quien desapareció en 2019.

Asimismo, reiteró que los huesos que localizaron en un predio el pasado martes 24 de marzo 2026, están muy desgastados y descalsificados; sin embargo, confía en que se trate de su hijo debido a que en esta ocasión encontró su vestimenta.

Flores reiteró que seguirá en la lucha de la búsqueda de personas desaparecidas.

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