Refuerzan Operativo con Más de 300 Elementos Para Rescatar a Mineros en El Rosario, Sinaloa

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que continúan de manera ininterrumpida las labores de rescate tras el colapso registrado el pasado 25 de marzo en la mina Santa Fe, ubicada en la localidad de Chele, municipio de El Rosario, Sinaloa, donde cuatro mineros permanecen atrapados.

Desde el puesto de mando unificado se coordina un despliegue de más de 300 elementos y 42 unidades que operan las 24 horas en turnos escalonados, con el objetivo prioritario de salvaguardar la vida de los rescatistas y avanzar de forma segura hacia la zona donde se estima la localización de los trabajadores.

Rescate de mineros en Sinaloa. Foto: @CNPC_MX

A estas acciones se sumaron especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes brindan apoyo técnico en la definición de estrategias, así como un escuadrón de rescate del Grupo Frisco procedente de Chihuahua. En el operativo también participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, autoridades estatales de Protección Civil y brigadas especializadas como Grupo Minero IMSSA, Grupo Lobos de Guanaceví y Grupo Actus.

Las maniobras se realizan a una profundidad de 300 metros, en condiciones complejas por la presencia de material lodoso. No obstante, las brigadas operan con ventilación adecuada y temperaturas cercanas a los 25 grados Celsius. El objetivo es avanzar 1.5 kilómetros en las rampas, habilitando galerías estratégicas para acceder a la zona más profunda.

Para reducir riesgos, se implementa un plan de estabilización estructural mediante mezclas térmicas con cemento y próximamente con resina expansiva. Además, se mantiene activo un sistema de alarma subterráneo y continúan las labores de bombeo para disminuir niveles de agua y evitar mayores complicaciones.

Historias recomenaddas: